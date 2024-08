Suspeitos de assassinar manicure no Piauí com técnica 'micro-ondas' são presos em Marabá

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (22), no Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará, suspeitos do assassinato da manicure Aline Nayara de Sousa, de 24 anos. Os presos foram identificados como Demétrius Moraes Gomes, de 50 anos, seu filho Marcos Moita Moraes, de 25, e Bruno Gomes da Silva. O crime ocorreu em um povoado na região do Rodoanel, zona sudeste de Teresina, no Piauí. A vítima teve o corpo carbonizado junto a pneus - técnica conhecida como "micro-ondas". O assassinato cruel da jovem pode estar relacionado ao envolvimento dela com o tráfico de drogas e uma associação criminosa.

A operação “Rodoanel”, que resultou nas prisões, foi conduzida pela Polícia Civil do Pará, em colaboração com o Núcleo de Investigação de Feminicídio (NPIF) da Polícia Civil do Piauí.

Demétrius Moraes Gomes, apontado como o principal suspeito da morte de Aline Nayara, foi o primeiro alvo da ação. Segundo a polícia, ele tin​ha parentes em Marabá e era foragido do sistema penitenciário do Piauí, capturado após uma tentativa de fuga da residência onde estava se escondendo. Já seu filho, Marcos Moita Moraes, também foragido, tinha mandado de prisão por envolvimento em organização criminosa e lavagem de dinheiro, crimes cometidos no Maranhão.

Bruno Gomes da Silva, detido em outra residência, foi preso após a polícia encontrar uma espingarda com calibre suprimido em sua posse. As autoridades policiais, porém, não confirmaram se Marcos e Bruno estão diretamente envolvidos na morte de Aline.

O caso

Aline Nayara de Sousa desapareceu em 9 de julho deste ano, segundo informações do portal Cidade Verde, do Piauí. Na ocasião, a jovem teria enviado uma mensagem à sua mãe dizendo que faria uma viagem para “conseguir um dinheiro”. Após perder contato, a família procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que começou as investigações. O corpo de Aline foi encontrado carbonizado em um “micro-ondas”, técnica usada por facções criminosas para queimar rivais em pneus em chamas, dificultando a identificação. O reconhecimento do corpo só foi possível por meio de exame de DNA.

As investigações apontam que Aline pode ter sido morta devido a seu envolvimento com o tráfico de drogas e uma organização criminosa. O veículo usado no crime foi identificado por câmeras de segurança, que mostraram o carro se dirigindo a Marabá, onde Demétrius tinha familiares.

Demétrius é o principal suspeito do crime

Demétrius Moraes Gomes já era procurado pela justiça por envolvimento em um roubo de avião em janeiro do ano passado. Na ocasião, criminosos armados invadiram o Clube do Ultraleve do Piauí, em Teresina, e roubaram um avião monomotor Cessna 206, avaliado em R$ 2 milhões. A aeronave foi posteriormente recuperada no Mato Grosso. O companheiro de Aline, Jorge Luis de Sousa da Silva, está preso por participação neste crime.