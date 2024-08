Corpo de homem desaparecido é encontrado no quintal da ex-companheira no Pará

O corpo de Sérgio William da Silva Correia, desaparecido desde o dia 5 de agosto, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (9), em Abel Figueiredo, no sudeste do Pará. A vítima foi morta a pauladas e golpes de canivete. A Polícia Civil investiga a motivação para o crime. O cadáver estava dentro de uma vala no quintal da residência de sua ex-companheira, Thaís de Souza Santos. A descoberta macabra ocorreu após uma intensa investigação policial iniciada na última quarta-feira (7), quando a mãe da vítima procurou a polícia para relatar o desaparecimento do filho.

De acordo com informações da polícia, Sérgio foi visto pela última vez na casa de Thaís no dia em que desapareceu. A suspeita sobre o paradeiro da vítima aumentou após Thaís entregar à polícia uma mochila contendo documentos e roupas de Sérgio e afirmar que ele havia saído de sua casa ainda no dia 5 de agosto. Ela também admitiu ter apagado as mensagens trocadas com Sérgio, atitude que levantou ainda mais suspeitas entre os investigadores.

Um depoimento esclarecedor para o caso foi dado por um taxista que transportou Sérgio até a casa de Thaís. Segundo ele, a vítima demonstrava preocupação em não ser vista no município e estava “gravemente ameaçada de morte”, o que chamou a atenção dos policiais.

Na sexta-feira, durante as investigações, uma equipe policial sentiu um forte odor vindo do quintal da casa de Thaís e seu atual namorado, Itamar Nascimento da Silva. Ao inspecionar o local, os policiais encontraram o corpo de Sérgio escondido em uma vala, coberto por entulhos de uma obra.

Itamar confessou o assassinato, revelando que matou Sérgio com uma paulada e golpes de canivete. Ele admitiu também que ocultou o cadáver no quintal da casa desde o dia 5 de agosto. Para a remoção do corpo, foram necessários seis escavadores. Ao lado da vala, foi encontrado um saco de cimento, sugerindo que o corpo seria ocultado com concreto.

Thaís de Souza Santos e Itamar Nascimento da Silva foram detidos e levados à delegacia. Ambos são investigados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, suspeitos de terem armado uma emboscada para Sérgio. O inquérito policial foi aberto, e os suspeitos agora estão à disposição da Justiça.