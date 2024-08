Suspeito armado morre em intervenção policial no bairro de Canudos, em Belém

Uma intervenção policial com morte foi registrada em uma vila de kitnets na madrugada desta quinta-feira (22/08), no bairro de Canudos, em Belém. O suspeito morto teria feito disparos de arma de fogo contra os agentes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). Segundo a Polícia Militar, a ação teria ocorrido durante diligências para identificar e localizar os suspeitos de envolvimento na execução do sargento da PM, Jairo Gomes Neves, de 56 anos, assassinado a tiros na Terra-Firme, na noite de quarta-feira (21).

Conforme as informações policiais, os PM da Rotam iniciaram as buscas pelos executores do sargento morto na Terra-Firme e teriam recebido a informação sobre o endereço onde um dos suspeitos estaria. Por volta de 1h20 chegaram no local, onde havia uma vida de kitnets. Os agentes realizaram o cerco ao primeiro quarto, que seria o esconderijo do suspeito. Ainda segundo o relato policial, quando o homem percebeu a presença da equipe de PM, teria sacado uma arma de fogo e feito disparos contra os militares.

Houve uma troca de tiros e o suspeito foi alvejado. O homem ainda teria sido socorrido pelos militares da Rotam e encaminhado para o Pronto Socorro Mário Pinotti, na 14 de Março. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os agentes apresentaram, na Seccional de São Brás, uma arma de fogo e munições, que teriam sido apreendidas com o suspeito morto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.