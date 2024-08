Foragido da Justiça, 'Dominguinhos' é morto em ação policial no sudeste do Pará

Domingos de Oliveira Conceção, conhecido pelo apelido de “Dominguinhos”, foi morto em uma ação policial no começo da tarde desta sexta-feira (23/8), em Ulianópolis, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito se autointitulava nas redes sociais como membro da facção criminosa Comando Vermelho. Domingo estava na condição de foragido da Justiça. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto e respondia a 13 inquéritos policiais, sendo dois destes por homicídios, oito roubos e mais três por tráfico de drogas.

A PM conseguiu localizá-lo por volta das 12h28, com a ajuda de uma denúncia anônima. Em posse da informação da possível localização de “Dominguinhos”, os militares montaram uma equipe e se deslocaram ao local. Chegando lá, a polícia cercou a área, mas o suspeito percebeu a presença dos policiais.

VEJA MAIS

Domingos e mais um outro homem, não identificado, fugiram para uma área de mata, ambos com um objeto em mãos. Os agentes foram atrás deles e, em certo momento da perseguição, “Dominguinhos” atirou contra os PMs, ainda conforme as autoridades. A polícia revidou e o suspeito foi baleado duas vezes no tórax.

O foragido chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal Ulianópolis, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia do município. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre a ocorrência e aguarda retorno. Quanto ao outro homem que fugiu com Domingos, a polícia tenta localizá-lo.