Suspeito de ser ‘conselheiro’ de organização criminosa que atua no Pará é preso em Pernambuco

Um suspeito de ocupar o cargo de ‘conselheiro geral’ de uma facção criminosa que atua no Pará, e em outros estados brasileiros, foi recapturado na manhã desta sexta-feira (27/08) em Pernambuco, no nordeste do Brasil. Identificado pelas autoridades policiais pelo vulgo ‘Faloel’, o investigado estava escondido em um apartamento na cobertura de um edifício, em Recife.

De acordo com as investigações policiais, Faloel estava foragido do sistema penitenciário paraense desde o ano de 2021. Além disso, o suspeito seria o responsável por coordenar diversas rotas para o tráfico de drogas da facção criminosa, assim como por integrar o conselho geral, tomar decisões quanto a extorsões de estabelecimentos e outros crimes.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio de equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado, juntamente com agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/Pernambuco). O suspeito está à disposição da justiça. Ainda nas diligências de combate a organização criminosa, nesta terça-feira foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra outros suspeitos de envolvimento com facções no território paraense.