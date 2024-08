Suspeito de tráfico de drogas, 'Bebê' é preso com 29 porções de crack no Marajó

Policiais da 32° Companhia Independente de Polícia Militar, em Afuá, no Arquipélago do Marajó, prenderam um homem, conhecido como “Bebê”, suspeito de tráfico de drogas. Com o acusado os agentes de segurança pública encontram 29 porções de crack. Um segundo suspeito fugiu da abordagem policial. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (26).

Segundo o comandante do 12ª Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, por volta das 22h40, policiais realizavam um patrulhamento ostensivo na área central da cidade. E receberam a informação era de que um homem magro, alto, sem camisa e com uma tatuagem no ombro esquerdo estaria comercializando substâncias suspeitas na rua Manoel Florindo. As informações são do portal Notícia Marajó

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o homem mais conhecido como “Bebê”, com as características descritas. Ele estava em frente à casa com um volume nas mãos, que foi transferido para outro homem presente no momento.

Quando perceberam a presença dos militares, “Bebê” e seu comparsa tentaram fugir. Ele correu para uma casa, mas foi capturado nos fundos do imóvel. Ele estava sujo de lama e resistiu à abordagem dos policiais. O segundo suspeito conseguiu fugir.

Durante a prisão os policiais encontraram 29 porções de crack, totalizando 73 gramas. O acusado afirmou que ele próprio realizava a comercialização e que sua esposa não estava envolvida. O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil em Afuá, onde foram entregues as substâncias apreendidas e um aparelho celular.