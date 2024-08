"Loiro" é preso por tráfico de drogas em Anajás no Marajó

Um homem foi preso na última quarta-feira (20/08) no município de Anajás, no arquipélago do Marajó, por tráfico de drogas. Policiais do 80° Pelotão Destacado de Polícia Militar encontraram com o suspeito 36 papelotes de cocaína e quatro de oxi.

Ao portal Notícia Marajó, o gestor do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, informou que os policiais durante rondas pela cidade avistaram o homem conhecido como “Loiro”, na Passagem Redenção.

O suspeito tentou se livrar de um saco plástico ao perceber a aproximação da polícia. Os policiais militares realizaram a abordagem e apreenderam o saco, onde encontraram 36 papelotes de cocaína e os quatro de oxi. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anajás para a realização dos procedimentos legais pertinentes.