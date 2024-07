'Pastor tatuado' é preso em operação que investiga atentado contra comerciante no Marajó

Luiz Carlos Farias Baia, conhecido pelo apelido de “Pastor Tatuado”, foi preso pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (25/7), durante a operação “Stigmata”, deflagrada em Ananindeua, na Grande Belém, e em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. A prisão é resultado da investigação de uma tentativa de homicídio a tiros contra um comerciante local de São Sebastião, ocorrido em 8 de novembro do ano passado.

Conforme a apuração da PC, a vítima foi abordada por dois homens armados na frente da casa de show que é dona. O comerciante conseguiu fugir do ataque que, segundo a polícia, foi motivado por tráfico de drogas com o envolvimento de uma facção criminosa que atua no município.

A partir do avanço das investigações, a Polícia Civil solicitou à Comarca de São Sebastião da Boa Vista a prisão preventiva de Luiz Carlos, incluindo mais três ordens judiciais de busca e apreensão.

Ainda de acordo com a PC, Luiz tinha sido preso em 2012, na operação “Tribus”, contra um grande esquema de tráfico de drogas. Além disso, conforme o relato das autoridades, ele é um servidor público comissionado da Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, que exerce a função de motorista da ambulância do hospital municipal. A redação integrada de O Liberal tenta contato com a prefeitura de São Sebastião para obter um posicionamento.

Em publicação oficial, a Polícia Civil acrescenta que os criminosos envolvidos no caso participavam de uma facção que atua na venda dos ilícitos no município e queriam obrigar a vítima a vender drogas na casa de shows.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende reafirmou o compromisso da instituição no combate ao crime organizado. "O excelente desempenho dos agentes na operação culminou na prisão de um envolvido na tentativa de homicídio. As investigações continuam para que possamos identificar e localizar mais pessoas que tiveram participação. Além disso, a ação reforça o nosso compromisso com a segurança e a justiça em nossa região", disse Resende.

As unidades responsáveis pela operação foram a Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), Divisão de Homicídios (DH/DRCO), Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU) e Delegacia de São Sebastião da Boa Vista.