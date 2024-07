Criança de 10 anos é resgatada de cárcere privado na Ilha do Marajó

Uma criança de apenas 10 anos foi resgatada de uma situação de cárcere privado na zona rural de Chaves, município da ilha do Marajó. O principal suspeito do crime é o próprio pai da criança. A operação de resgate ocorreu na sexta-feira (19) e foi realizada por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar.

Segundo a polícia, na quinta-feira (18), a mãe da criança denunciou às autoridades policiais que o pai havia ido à sua residência, situada na localidade do Rio Ganhoão, na Vila São Pedro, zona rural de Chaves, e levado a criança. A denúncia também foi registrada junto ao Conselho Tutelar.

“De posse das informações relatadas pela mãe, as equipes da Polícia Civil, com o apoio da [Polícia] Militar, de imediato realizaram buscas contínuas e, em uma ação rápida, conseguimos resgatar a criança e devolvê-la ao seu lar”, relatou o delegado de Chaves, Fellype Oliveira, ao portal Notícia Marajó.

Segundo as investigações, a criança foi mantida em cárcere privado, mas conseguiu fugir do local e pedir ajuda. Em resposta, as equipes das Polícias Civil e Militar, em diligências pela localidade, encontraram a criança em estado de nervosismo na sexta-feira (19).

O suspeito fugiu do local em direção à mata. As equipes continuam as buscas para localizar o autor. A criança recebeu atendimento médico e foi entregue à mãe.