Pastor é preso por estupro de vulnerável na ilha do Marajó

Um homem foi preso nesta quarta-feira (17) no município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, responsável pela prisão, o suspeito é pastor em uma igreja da região.

A denúncia chegou até a polícia via ofício do Conselho Tutelar, que informou que o investigado mantinha um relacionamento amoroso com uma adolescente de 13 anos.

Segundo os fatos apurados, a vítima era integrante da igreja comandada pelo suspeito e foi encaminhada à escuta especializada e exame sexológico, onde o crime foi confirmado.

Após ter sido capturado, o homem foi levado para a delegacia da cidade, onde aguarda a audiência de custódia e o desdobramento do Poder Judiciário.