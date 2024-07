Motorista de app é encontrada amarrada no porta-malas do carro após suposto estupro, em Marituba

Uma motorista de aplicativo foi encontrada desacordada e amarrada dentro do porta-malas do próprio carro após ser roubada, na noite de quarta-feira (10/07), em Marituba, Região Metropolitana de Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, há suspeita de que a vítima também tenha sido estuprada. A mulher foi encaminhada para realizar os exames que devem apontar se ocorreu a violência sexual.

VEJA MAIS

De acordo com informações do 21º Batalhão de PM, a vítima relatou que os dois suspeitos solicitaram a corrida no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Assim que entraram no veículo, os homens teriam espirrado uma substância no rosto da mulher e ela ficou desorientada, desmaiando logo em seguida. Os policiais militares de Marituba foram acionados via Centro Integrado de Operações (CIOp) após uma pessoa denunciar ter visto o momento em que os suspeitos pararam o carro e colocaram a vítima amarrada no porta-malas do veículo.

Com base nas características do carro, os policiais iniciaram as buscas até que encontraram o veículo abandonado na rua dos navegantes, no bairro Riacho Doce. Ao inspecionar o carro, encontraram a mulher desmaiada e amarrada no porta malas. A vítima foi encaminhada para a delegacia, onde registrou o crime e informou que o aparelho celular havia sido levado. Também informou desconfiar que havia sido abusada sexualmente. Diante da situação, a mulher foi encaminhada para receber cuidados médicos e realizar o exame sexológico.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia da Mulher de Ananindeua. A vítima foi encaminhada para realização das perícias necessárias.