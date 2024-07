Investigada em assalto a motorista de aplicativo é presa suspeita de furto em shopping de Ananindeua

Uma mulher foi presa em flagrante sob suspeita de ter furtado uma loja dentro de um shopping, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Os agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO) foram ao local na terça-feira (9/07) para dar cumprimento a um mandado de prisão contra a mulher, mas quando abordaram a investigada, ela estava com itens furtados.

Conforme os agentes, a suspeita já era investigada por envolvimento em um assalto a um motorista de aplicativo, crime que ocorreu em dezembro do ano passado, em Belém. Segundo informações, a mulher teria sido a responsável por solicitar a corrida à vítima. Na ocasião, os assaltantes levaram o carro, celular e uma quantia em dinheiro que também pertencia ao motorista.

No momento do flagrante de furto, a equipe policial apurou que a investigada estava em um shopping. Os agentes foram até o local para dar voz de prisão à investigação, referente ao roubo ao motorista de aplicativo. No entanto, no momento em que foi abordada, a mulher estava em posse de itens furtados. Diante do fato, além do cumprimento do mandado de prisão, foi lavrado contra ela um auto de prisão em flagrante por furto qualificado. Atualmente, ela já está à disposição da Justiça.