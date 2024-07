Último suspeito de sequestrar e extorquir motorista de aplicativo é preso no Pará

Gabriel Ramos Pontes foi preso nesta terça-feira (2) pelos crimes de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima e roubo circunstanciado. A prisão foi resultado da Operação Ponto de Parada, deflagrada pela Polícia Civil​ do Pará, por meio da Delegacia de Marituba em conjunto com a equipe da Polícia Civil do município de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó.

Outros dois suspeitos do mesmo crime já tinham sido presos anteriormente. Eles foram identificados como Matheus Luigi Reis e Kamilly Tavares.

Os fatos ocorreram no dia 15 de março de 2024, quando os criminosos sequestraram e mantiveram em cativeiro por mais de 6 horas um motorista de aplicativo. Durante o cativeiro, a vítima foi submetida a violência e grave ameaça, sendo coagida a realizar transferências bancárias e entregar seu veículo ​e objetos pessoais.

N​a ação desta terça, em ação conjunta com a equipe da Polícia Civil do município de Ponte de Pedra, foi cumprido o mandado de prisão contra Gabriel Ramos Pontes, o único do grupo que ainda estava foragido.

A Operação Ponto de Parada resultou na prisão dos três envolvidos na empreitada criminosa e na recuperação do veículo da vítima.