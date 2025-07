Balsa com postes de energia naufrága em Breu Branco

Um balsa com uma carga de postes de energia elétrica naufragou na manhã de quinta-feira (24/07), no município de Breu Branco, na região Sudeste do Pará. A emabrcação fazia trajeto de Marabá (PA) até Itaporanga, no Amazonas, quando sofreu um acidente próximo à Vila Nazaré dos Patos.

A embarcação encalhou por volta das 10h em um banco de areia. Após algumas horas, a balsa começou a se inclinar até afundar parcialmente. Segundo moradores do local, ainda se tentou estabilizar a balsa, mas o peso da carga agravou a situação e a estrutura cedeu. Pequenas embarcações que estavam próximas prestaram auxílio imediato aos tripulantes. Todos conseguiram deixar o local em segurança e não houve feridos.

A reportagem da redação integrada do Grupo Liberal aguarda resposta do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil sobre o assunto.