CAC tem arma roubada durante assalto em barbearia no bairro da Marambaia, em Belém

Um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) teve a arma roubada durante um assalto em uma barbearia localizada na Passagem Dalva, no bairro da Marambaia, em Belém. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (24/7) e foi registrado por câmera de segurança.

Pelas imagens é possível ver oito pessoas, entre clientes e funcionários do estabelecimento. Um homem de camisa laranja entra no local, saca uma arma e anuncia o crime. O CAC, que aparece de boné branco, tira o cordão e levanta as mãos para cima, demonstrando não resistência. “Põe as mãos para trás”, diz o suspeito, que na sequência pega a arma da vítima guardada na cintura. “Se tu se ‘mexer’, eu vou te matar”, ameaça o homem para o CAC.

O suspeito guarda a arma da vítima e depois ordena que todos fiquem no banheiro. Um outro cliente chega a tentar entregar o celular para o homem, mas ele não o pega e vai embora.

Até o começo da manhã desta sexta-feira (25/7), o suspeito não tinha sido localizado. No entanto, o 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), responsável pelo policiamento na área, já está atrás dele.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Ajude as autoridades

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.