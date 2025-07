Suspeito de envolvimento em assalto a faculdade em Belém é preso pela Polícia Civil

Um suspeito de estar envolvido em um assalto a uma faculdade particular em Belém foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (24). A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão contra o investigado pelo crime de roubo e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) foram até o endereço onde o suspeito estava para cumprir a ordem judicial. A operação foi deflagrada devido, no decorrer das investigações, a PC ter identificado que o investigado seria o responsável por dar apoio logístico aos assaltantes, transportando os suspeitos antes e depois do assalto à instituição.

O crime ocorreu no dia 28 de abril, quando três indivíduos armados invadiram a faculdade e subtraíram valores em dinheiro, aparelhos celulares e pertences pessoais dos alunos e funcionários do local. Em seguida, os suspeitos fugiram utilizando uma motocicleta e um veículo de apoio.

Ainda segundo a PC, ao ser questionado sobre o caso, inicialmente o investigado alegou que era motorista de aplicativo. No entanto, os agentes já haviam identificado indícios de autoria que comprovaram a participação direta do investigado no roubo.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. O suspeito foi preso e encontra-se à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para identificar e localizar os demais suspeitos.