Suspeito de assaltar mulher em lavanderia no bairro da Pedreira morre após confronto com a PM

Felipe Lohan, de 18 anos, morreu nesta quinta-feira (24) durante uma intervenção policial no bairro da Pedreira, em Belém. Ele e um segundo homem, que foi preso, foram apontados pela Polícia Militar como supostos autores de um assalto a uma mulher em uma lavanderia localizada na travessa Barão do Triunfo com a avenida Marquês de Herval. O roubo ocorreu na quarta-feira (23/7) e foi registrado por câmeras de segurança.

"A Polícia Civil informa que um suspeito morreu em confronto com a Polícia Militar. Um segundo envolvido foi conduzido à Seccional da Pedreira, onde foi preso em flagrante", comunicou a corporação.

Identificação e troca de tiros

Conforme informações do 1º Batalhão da PM, com base nas imagens das câmeras de segurança, os agentes conseguiram identificar e localizar os suspeitos. Eles estavam em uma residência nas proximidades da travessa Dr. Enéas Pinheiro. Durante a ação, realizada por volta das 12h, os policiais foram ao endereço e teriam sido recebidos a tiros. O relato da PM é que os suspeitos teriam disparado contra a equipe, que revidou e os atingiu.

Felipe Lohan chegou a ser socorrido ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, localizado na travessa 14 de Março, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O segundo suspeito recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a seccional.