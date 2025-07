Bandido da calcinha? Homem invade restaurante, tira calça e coloca peça íntima

Mais um episódio que comprova o ditado “é preciso ver para crer” viralizou nas redes sociais, com um ar de comédia. Um vídeo mostra o momento em que um homem invade um estabelecimento fora do horário de funcionamento e comete o roubo de forma inusitada — vestindo uma peça íntima feminina. O caso teria acontecido na última segunda-feira (21), mas só foi divulgado na quarta (23), na região do Jardim Marajoara, em São Paulo.

Mesmo após o disparo do alarme, o criminoso não fugiu. Ele continuou no local, pegando pertences e desfilando com a peça íntima, agindo com tranquilidade, como se fosse algo comum.

VEJA MAIS

De acordo com os funcionários do local, ao verem as imagens da câmera de segurança, precisaram rever a gravação, tamanha a ousadia — e, de certa forma, a coragem — do indivíduo.

O assaltante levou apenas um monitor e alguns outros pertences do estabelecimento. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito.

Internautas reagiram com humor nas redes sociais

“Mas genteeee 😮 será que a calcinha dá poderes especiais? Na mente dele deve ser isso... Que medo”, escreveu uma seguidora. Outro internauta ironizou: “A força de Sansão era no cabelo. A dele é na calcinha 😂😂😂😂😂”. Alguns internautas duvidaram do crime e apontaram uma suposta estratégia de marketing do restaurante, que não se pronunciou.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)