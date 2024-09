Atriz da Marvel diz que nunca usa calcinha, nem para atuar: 'Nunca use roupa íntima'

A norte-americana Aubrey Plaza, de 40 anos, fez um revelação sobre um hábito incomum: a atriz revelou não usar calcinha, nem para trabalhar.

Conhecida por atuar em The White Lotus e Agatha Desde Sempre, da Marvel, a atriz falou sobre o assunto em recente entrevista à Entertainment Weekly. Ao comentar sobre o seu novo filme, My Old Ass, ela abordou o assunto quando se sentiu desconfortável na cadeira em que estava sentada.

"Estou pegando fogo! Por que isso está acontecendo? Sinceramente, não sei se estou tendo uma reação alérgica, ou algo assim, a esta cadeira. Talvez eu devesse ter usado calcinha, mas nunca uso. Aí me ferro", disse.

Aubrey foi questionada sobre o motivo para nunca usar a peça de baixo. Ela afirmou que existe a questão da saúde, mas também é sobre deixar seu 'corpo maleável' para exercer a profissão artística.

"Eu sinto que atuar é sobre você manter seu corpo em um estado maleável. Nunca fique com vontade de fazer xixi durante uma cena. Mesmo que você pense um pouco: 'Talvez eu precise fazer xixi'. Apenas vá e faça. Elimine qualquer fluido. Seja como um recipiente vazio... Se você não usar roupa íntima, pode sair mais rápido. Então, nunca use roupa íntima na vida", argumentou ela.