Ex-banheira do Gugu vende calcinha para fã por R$ 2 mil: 'queria sentir o cheiro'

Fabiana Andrade decidiu abrir um perfil na Privacy em setembro deste ano e, apesar do pouco tempo na plataforma adulta, a ex-participante da banheira do Gugu já recebeu um pedido ousado que a fez lucrar muito.

A musa revelou que um de seus assinantes pediu uma calcinha usada. A ex-modelo atendeu ao pedido do fã e vendeu a peça íntima por R$ 2 mil. “Recebo alguns pedidos, digamos, diferentes. Ontem, um fã me pediu uma calcinha usada e pagou R$ 2 mil. Ele falou que queria sentir o cheiro, o suor. Ainda bem que sou cheirosa porque ele fez questão de estar usada”, disse ela à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Além da calcinha, Fabiana também contou outros pedidos que costuma receber de seus assinantes: “Para você ver a tara dos homens, já me pediram sandália de salto usada”.

Por fim, a ex-modelo informou que utilizou o dinheiro da venda para comprar cestas básicas para famílias carentes. “Esse dinheiro serviu para ajudar quem passa necessidade. Por isso não me importo com os julgamentos, pois faço o bem sempre que posso”, concluiu.