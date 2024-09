Andressa Urach revela motivo de nunca faltar dinheiro com carreira no pornô; confira

Uma das estrelas do mundo de conteúdo adulto, Andressa Urach continua faturando alto com a venda de suas fotos e vídeos +18. Em entrevista ao Splash, do UOL, a influenciadora afirmou que a indústria pornográfica é a “que dá mais dinheiro”.

“Levo como uma profissão, só que para o meio pornográfico, porque é o meio que dá mais dinheiro”, disse ela. “E eu costumo dizer que nunca vai faltar p*nheta, então dinheiro pra mim nunca vai faltar. Sempre vai ter um p*nheteiro pra pagar”.

Urach também revelou detalhes sobre os bastidores das gravações de seus conteúdos eróticos, afirmando que o clima durante as filmagens é muito mais sério e profissional do que as pessoas imaginam.

“É tudo muito bem pensado, e assim é na cena. As pessoas pensam que é real, mas não é. Tem texto, projeto, assim é o conteúdo adulto”, comentou. “Encaro totalmente como um trabalho, por isso que não me dá peso na consciência, porque pra mim não é uma putaria, apesar de ser sexo. É como se fosse um filme”.

Andressa cria conteúdo adulto para as plataformas Privacy e OnlyFans, e afirmou ter faturado mais de R$ 1 milhão em apenas quarenta dias. No OnlyFans, ela cobra uma assinatura mensal de 50 dólares para que os fãs possam acessar suas fotos e vídeos sensuais, enquanto na Privacy a mensalidade é de R$ 19,90.