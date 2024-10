Barraco em festa: Andressa Urach ameaça Juju Ferrari: “Vou quebrar a tua cara”

Nesta sexta-feira (4/10), Andressa Urach utilizou as redes sociais para enviar um recado direto à influenciadora Juju Ferrari. As duas se desentenderam durante uma festa organizada pela própria Urach, da qual Juju acabou sendo retirada à força por seguranças. “Vou quebrar a tua cara”, prometeu a ex-miss Bumbum.

“Eu sempre gostei muito da Juju, mas acho que ela está querendo aparecer em cima de mim. Ela não está respeitando esse momento. Era a festa do meu aniversário, ela quis causar e aparecer. Está aí dando várias entrevistas nas minhas costas”, justificou a musa dos filmes eróticos.

E prosseguiu: “Como sei que neste mundo de mídia é muita falsa amizade, vou deixar bem claro um recado para ti, Juju: Você está me provocando. Se tu continuar, vou quebrar a tua cara. Aí tu vai ver quem é Andressa Urach barraqueira.” E ainda deixou um recado bem claro à "penetra": “Quer apanhar? Então, tu vai levar!”

Entenda o caso

O que deveria ser uma comemoração antecipada de aniversário se transformou em uma grande confusão. O incidente ocorreu na madrugada da quinta-feira (3/10), durante uma festa promovida por Andressa Urach, com a participação de Negritude Júnior, Hugo & Thiago, Jean & Gusttavo, Thiago Araújo e DJ Alef.

A confusão começou logo após o tradicional “parabéns pra você”. Juju Ferrari teria ficado incomodada com um discurso feito por Andressa, em que a produtora de conteúdo adulto passou a falar em Deus. A influenciadora também foi acusada de destruir itens de decoração do evento. Em meio ao bate-boca e quebra-quebra, Juju Ferrari teve que ser contida pelos seguranças e conduzida para fora do local.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Urach aparece jogando bebida em Juju e gritando: “Tira a barraqueira louca. Maluca. Retardada. Sempre tem um Satanás né?”. E prosseguiu: “Vai falar de Jesus, o demônio detesta. Vamos continuar a festa. Oh, isso é a vida, entendeu? Essa é a lição que a gente toma. A gente faz o bem e sempre vem as lutas. O que a gente faz? Sorri e segue em frente”, garantiu.

Após ser expulsa da festa, Juju Ferrari usou seus Stories no Instagram para se pronunciar. Em uma publicação, ela mostrou a entrada de uma delegacia e afirmou: "Os responsáveis ​​irão responder! Isso não vai ficar assim." Pouco depois, desabafou: “Nada mais de surpreende depois de hoje! É difícil quando algo vem de um amigo! Ciúmes acaba com a pessoa! Solta meu anjo! Estou com muitas dores por causa do tombo. Vou descansar e pensar sobre esse circo que armaram para mim”

Em sua última postagem, Juju fez uma ameaça: “Vai precisar muito de Deus mesmo porque espero que não invertam os fatos! Senão vou abrir minha boca e falar tudo de podre que sei! Cansada de fazer a amiga e só tomar no culllllll! Pensa bem no que vai falar”, concluiu.