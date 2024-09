Ex-pastora grava pornô com Andressa Urach e dispara: 'O amor de Deus desceu naquele quarto'

A ex pastora Ana Akiva conta que realizou sua parceria dos sonhos ao ter gravado um vídeo pornô com Andressa Urach. Segundo a criadora de conteúdo adulto, a celebridade ex-Fazenda é a pessoa mais incrível que já conheceu em toda a vida.

“Ficamos cerca de três horas juntas e foram momentos que o amor de Deus desceu naquele quarto, chorávamos de tanta emoção”, disse Ana, por meio dos stories do Instagram, após publicar uma foto ao lado Andressa. “Nunca nenhum pastor falou para mim o que Andressa disse. De uma forma simples e objetiva. Te amo”, disse a ex-pastora

Ex-pastora Ana Akiva diz se identificar Andressa Urach (Instagram/@anaakiva.oficial)

Em uma entrevista à revista Quem, Akiva contou que as ações e falas nas gravações foram todas espontâneas. “É uma cena histórica, fizemos com vontade e a pedido dos fãs. Não teve atuação, roteiro, nem nada. Ela tem pegada, é melhor que muito homem”, comentou a ex-pastora.

Mulheres de fé

Além disso, Ana, que diz faturar cerca de R$ 60 mil por mês vendendo fotos e vídeos sensuais nas plataformas virtuais Privacy e no OnlyFans, disse que se identifica com Andressa, já que as duas são pessoas de fé que se afastaram da igreja.

“Somos de fé, mas hoje estamos afastadas da igreja porque não concordamos com o que acontece nos bastidores. Muitos vão criticar, dizer que é pecado. Mas não é. Não vivemos na hipocrisia, nem na mentira. Assumimos nossa bissexualidade e não tem pecado nisso”, apontou.