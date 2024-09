Andressa Urach revela fantasia sexual que gostaria, mas, ainda não realizou

Andressa Urach utilizou as redes sociais nesta terça-feira (17/9) para responder perguntas dos seguidores. Durante uma interação, a modelo e atriz pornô revelou que tem uma fantasia sexual que ainda não conseguiu realizar

Nos últimos dias, Andressa ganhou destaque nas redes sociais após se submeter a uma cirurgia para bifurcar a língua. Insatisfeita apenas com a chamada "língua de cobra", ela decidiu investir em um novo acessório íntimo: um piercing genital. No entanto, a produtora de conteúdo adulto afirmou que ainda não teve a oportunidade de testar o efeito do acessório.

“Coloquei na periquita”, revelou. Ao ser questionada por Yas Fiorelo, humorista e apresentadora do Splash UOL, sobre as possíveis sensações que a joia pode provocar durante uma relação sexual, Andressa respondeu: "Me pergunta daqui a uma semana [sobre o sexo]. Ontem meu marido me encontrou e eu disse: 'Calma aí, ainda tá doído'"

A colocação do piercing íntimo aconteceu poucos dias após a modelo ter feito a cirurgia para bifurcação da língua.

“Quer saber por que eu fiz a língua? Para enfrentar os religiosos. Eu disse que ia aumentar o meu trabalho, vai ser bom, vai ser ótimo, porque gera curiosidade. A cobra é o Satanás, a serpente. 'Como uma mulher com uma língua bifurcada vai falar de Jesus? Toda tatuada, que blasfêmia'”, explicou Andressa em entrevista ao jornalista e apresentador Felipeh Campos.