Andressa Urach protagoniza ‘barraco’ com Juju Ferrari em aniversário de 37 anos

O evento que celebrava o aniversário de 37 anos de Andressa Urach terminou em polêmica quando a dona da festa se envolveu em uma discussão com a influenciadora Juju Ferrari. As duas protagonizaram um ‘barraco’ em meio a celebração, realizada em São Paulo, na noite da última quarta-feira (2), que terminou com a expulsão de Juju da festa.

Segundo relatos e vídeos de convidados do evento, a briga teria começado quando Urach subiu no palco do local para fazer um discurso, logo após o “parabéns para você”, quando Ferrari jogou champanhe na aniversariante.

Em registros que circulam nas redes sociais, é possível escutar Andressa falando "sai daqui, sai daqui! Tira essa barraqueira louca, maluca. Sempre tem um satanás, né?".

E continuou: “Vai falar de Jesus, o demônio detesta. Vamos continuar a festa. Oh, isso é a vida, entendeu? Essa é a lição que a gente toma. A gente faz o bem e sempre vem as lutas. O que a gente faz? Sorri e segue em frente”, garantiu.

Logo depois, Juju é contida pelos seguranças, que a acompanharam para fora do evento. Já fora do local, ela foi vista discutindo com os profissionais.

Confira um registro:

No início da festa, as duas influenciadoras posaram para fotos juntas e chegaram até a dar um selinho, deixando os convidados intrigados sobre o porquê da discussão.

Em uma página do Instagram, Ferrari explicou o ocorrido dizendo que "de repente, ela [Andressa] começou a fazer uma pregação lá, falando de Deus”. Ela ainda declarou: “Eu pedi para ela me dar a bebida que estava na mão dela. Não sei o que ela achou, mas meteu a bebida na minha cara. Eu fui tentar falar com ela, os seguranças me puxaram e me machucaram. Eles me colocaram para fora da festa. Não sei por que ela fez isso, não teve motivo nenhum".

Por sua vez, Andressa rebateu dizendo que Juju a teria ‘xingado’. "A Juju é doída. No passado, tivemos um rolo mal resolvido. Ficou me xingando bem no meio do meu agradecimento aos convidados. Não sei se bebeu, sei lá. Não consegui dar atenção pra ela, porque tinha muitas pessoas. E do nada, ela surtou. Não respeitou meus convidados", contou em pronunciamento.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)