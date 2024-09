Ator pornô Lucas Ferraz revela motivo de término com Andressa Urach

Por meio de Stories na rede social Instagram, o ator pornô Lucas Ferraz falou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com a influenciadora Andressa Urach, anunciado na última sexta-feira (27). “Eu fiz tudo o que era possível para [o romance] dar certo”, contou.

Lucas e Andressa começaram a namorar em fevereiro deste ano, após fazerem um trabalho juntos para plataformas de conteúdo adulto. Recentemente, os dois haviam assinado um “contrato de namoro”, registrado no 10º Tabelionato do Rio Grande do Sul. Quando divulgou o documento, a influenciadora chegou a explicar que o contrato foi uma resposta aos boatos de que o relacionamento não duraria nem um mês.

Segundo Lucas, ele e Andressa combinaram de não falar sobre o assunto publicamente, porém, ao ser questionado por seus seguidores sobre a separação, ele deu alguns detalhes sobre o término.

“Foi uma decisão tomada em conjunto. Sei que está todo mundo curioso e achando que foi do nada, mas sempre tivemos nossas conversas e sempre chegamos em um consenso, por mais que tivesse discordâncias”, afirmou.

O criador de conteúdo adulto ainda disse que acha que a opção foi melhor para ambos. “É melhor fazer de uma forma que seja tranquila, na amizade, do que de uma forma que gere um problema e vire um trauma”, concluiu.

De acordo com ele, os dois tinham “conflitos comuns, que qualquer relacionamento tem”. “Tínhamos nossas discordâncias por causa de criações diferentes, hábitos diferentes, visões de trabalho diferentes”, explicou.

O término do casal foi revelado na última sexta-feira (27) nas redes sociais de Urach. “Foram meses muito bons e desejamos sucesso em todas as áreas da nossa vida e o que prevalece é a amizade”, escreveu ela na ocasião.