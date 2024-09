Andressa Urach assina 'contrato de namoro' com ator pornô Lucas Ferraz: 'Prova de amor'

A influenciadora Andressa Urach voltou a surpreender seus seguidores ao anunciar um "contrato de namoro" com o namorado, Lucas Ferraz, que trabalha como ator pornô. O documento, registrado no 10º Tabelionato do Rio Grande do Sul, estabelece termos claros sobre o relacionamento e visa afastar rumores de que Lucas estaria com ela por interesse financeiro ou busca de fama.

A produtora de conteúdo adulto explicou que o contrato foi uma resposta aos boatos de que o relacionamento não duraria nem um mês. "Está aí mais uma prova de amor! Hoje assinamos um contrato de namoro com total separação de bens. O que isso significa: o que é meu, é meu, e o que é dele, é dele. Cada um constrói seu próprio patrimônio. Sem direito a herança e nada", escreveu a influenciadora em seu perfil no Instagram.

O contrato, além de formalizar a relação, inclui uma série de cláusulas que garantem a independência financeira de ambos. O casal se declarou responsável por suas próprias contas, com despesas compartilhadas conforme seus rendimentos. Em caso de término, o documento prevê a separação de bens "total e inquestionável", e nenhum dos dois terá direito a herança ou direitos sucessórios.

VEJA MAIS

Andressa ressaltou que, mesmo em caso de gravidez, o contrato não se converteria em união estável, e a coabitação não significa o desejo de formar uma família ou estabelecer um vínculo duradouro.

"Só nós sabemos do nosso relacionamento e não costumamos postar com muita frequência a nossa felicidade porque os melhores momentos nem sempre são registrados, e sim vividos e guardados em nosso coração. Isso, sim, é prova de amor, e não só palavras", finalizou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)