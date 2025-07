Motociclista morre após bater em mureta de proteção e ser atingido por carreta em Ananindeua

O motociclista Alisson Eduardo Souza Almeida morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma motocicleta registrado na noite de quinta-feira (24/7), na BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, o condutor de automóvel de carga disse que a vítima conduzia o veículo em alta velocidade na pista do BRT quando, ao tentar passar para a faixa central, colidiu com a mureta de proteção que separa as pistas, vindo a ser atingida pela carreta.

A PM foi acionada ao caso por volta das 22h20, após ser comunicada de que um homem estava ferido gravemente na rodovia. Uma guarnição do 29º Batalhão se deslocou até o endereço e constatou o ocorrido. Apesar de ter sido informado sobre o sinistro, o Corpo de Bombeiros não conseguiu resgatar Alisson, que morreu no local.

O condutor da carreta permaneceu na via. De acordo com a Polícia Militar, ele disse que não conseguiu desviar do impacto com o motociclista. Ainda conforme a PM, o motorista realizou o teste do bafômetro, que teve o resultado negativo. Ele foi conduzido à Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos do caso.

A área foi isolada pela PM para que a Polícia Científica realizasse a perícia e remoção do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o acidente. Em nota, a instituição informou que as circunstâncias do acidente são investigadas pela Seccional Urbana de Ananindeua. "O motorista do caminhão passou por teste de alcoolemia, que não detectou embriaguez. Ele foi apresentado na unidade para prestar esclarecimentos. Perícias foram solicitadas", comunicou.