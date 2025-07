Idoso condenado por estupro em Rondônia é preso em Santarém

Um idoso de 63 anos, condenado por estupro de vulnerável em Rondônia, foi preso pela Polícia Civil em Santarém, oeste do Pará. O investigado foi detido na quarta-feira (23), quando estava dentro da sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em busca de atendimento para uma perícia médica. O crime ocorreu em 2020 e o idoso foi condenado a oito anos de reclusão.

O mandado de prisão contra o idoso foi expedido no dia 4 de julho deste ano, pela Vara de Proteção à Infância e Juventude de Porto Velho. Os agentes realizaram uma apuração minuciosa para chegar até o endereço do idoso, que passou a residir no Pará. Conforme os agentes, a mudança de endereço seria uma tentativa do condenado de fugir da prisão. No entanto, ele foi localizado após o trabalho de inteligência da PC.

O suspeito foi detido em uma ação que contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão dentro do INSS, e foi encaminhado para a delegacia. José Carlos Sousa foi transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça de Rondônia.