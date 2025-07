Paraense é agredido até a morte ao defender amiga em Santa Catarina

Um paraense identificado como Rodrigo Araújo foi assassinado no estado de Santa Catarina, na noite de domingo (20). Segundo as informações iniciais, a vítima, que era natural do município de Bragança, nordeste do Pará, teria sido espancada até a morte por um grupo de homens em um posto de combustíveis, na cidade de Balneário Camboriú. Familiares e amigos relataram, nas redes sociais, que o homicídio ocorreu após Rodrigo tentar defender uma amiga que estava sendo assediada.

Os relatos iniciais são de que Rodrigo estava acompanhado da esposa e da amiga no posto de combustíveis, que fica no centro da cidade. Na ocasião, a amiga passou a sofrer assédio do grupo de homens. Rodrigo teria pedido respeito e informou que a jovem havia ingerido bebida alcoólica. No entanto, os suspeitos teriam discutido com ele. Durante a confusão, um grupo maior de homens se aproximou e passou a agredi-lo. Os relatos preliminares são de que cerca de sete pessoas teriam atacado e espancado o paraense no local.

Ainda conforme as informações iniciais, Rodrigo chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital da região. No entanto, na unidade hospitalar, ele teria sido colocado em uma maca e esperado cerca de 3h para receber atendimento. Rodrigo não resistiu e morreu no local.

O caso teve grande repercussão nas redes sociais após a divulgação feita pelos familiares e amigos. Até o momento, não há mais detalhes sobre as circunstâncias do espancamento ou se algum dos suspeitos foi identificado ou preso. A esposa de Rodrigo informou nas redes sociais que o corpo dele será cremado em Santa Catarina e levado até Bragança, onde ocorrerá um momento para os familiares e amigos se despedirem. No entanto, ainda não há informações sobre a data ou local da cerimônia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre as investigações do caso para a Polícia Civil de SC e aguarda o retorno.