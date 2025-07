Acidente com dois veículos deixa 5 mortos na Transamazônica, no Pará

Cinco pessoas morreram em um acidente na manhã desta quarta-feira (23), na BR-230, a Transamazônica, na altura do km 40, Vila Ubá, em São João do Araguaia. O acidente envolveu dois veículos: um Fiat Siena e um Toyota Yaris. Segundo as primeiras informações, as vítimas que morreram são dois homens, duas mulheres e uma criança.

Uma das vítimas mortas é Genésio Melo. Ele já foi vereador no município e é pai de Marcos Melo, o Marquinhos, também vereador de São João. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, a Prefeitura Municipal de São João do Araguaia emitiu nota de pesar pelo falecimento de Genésio, solidarizando-se com as famílias envolvidas no acidente.

Outras três pessoas foram socorridas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros de Marabá. O acidente ocorreu por volta de 8 horas. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente.

Em nota, O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que atendeu um grave acidente na rodovia BR-230, nas proximidades da Bica do 40, no sentido São Domingos do Araguaia. O ocorrido resultou em oito vítimas - sendo cinco mortes confirmadas no local e três pessoas encaminhadas com ferimentos para atendimento médico na região.