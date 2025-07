suspeitos de homicídio e feminicídio são presos pela PF na região metropolitana de belém

Policiais federais prenderam dois foragidos da Justiça do Estado do Pará. Um é investigado por homicídio e o outro, por feminicídio. Desde 2024, ambos estavam com mandado de prisão em aberto expedido pela justiça estadual. Eles foram localizados na região metropolitana de Belém. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23).

A Polícia Federal também informou ainda que, após levantamentos realizados pela equipe policial, foi possível a localização dos foragidos nas cidades de Ananindeua e Santa Izabel do Pará.

Os homens foram levados à Superintendência da Polícia Federal no Pará, a fim de serem apresentados à autoridade judicial competente, acrescentou a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.