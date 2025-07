Dupla suspeita de integrar facção criminosa é presa em Belém

Dois suspeitos identificados pelo vulgo ‘Chel Loco’ e ‘JC’ foram presos em Belém, suspeitos de integrar uma facção criminosa. A ação ocorreu na quarta-feira (23) e quinta-feira (24) em cumprimento de mandados de prisão preventiva. As medidas cautelares foram expedidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado em investigação a um caso de sequestro e uma apuração sobre envolvimento em cargo de liderança em facção que atua na capital paraense.

A ação foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio operacional do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Conforme as autoridades policiais, ‘Chel Loco’ foi indiciado no ano de 2024 por participação no sequestro de uma médica ocorrido na região metropolitana de Belém. Já ‘JC’ seria ocupante do cargo de ‘torre’ do bairro Cremação e responsável por coordenar extorsões a comerciantes e empresários no bairro. As apurações indicam que mensalmente as vítimas eram obrigadas a contribuir com valores referentes à chamada “taxa do crime”.

De acordo com a PC, os investigados devem ser indiciados pelos crimes de extorsão majorada e por integrar organização criminosa, respectivamente. As investigações seguem em andamento na busca de identificar e localizar integrantes de facções que estejam extorquindo comerciantes e empresários no estado do Pará.