Seis pessoas são detidas por tortura de adolescente em Pacajá

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu cinco pessoas em flagrante e apreendeu um adolescente na madrugada de quinta-feira (19), no município de Pacajá, sudeste do Pará. O grupo é suspeito de sequestrar e torturar uma adolescente por supostamente ameaçar denunciar o tráfico de drogas na região.

Segundo informações da polícia, a vítima foi retirada à força de casa por volta das 21h do dia 18. Um dos envolvidos teria apontado uma arma de fogo em sua direção, obrigando-a a entrar em um veículo. Ela foi levada até uma área de mata, onde foi agredida e ameaçada por seis pessoas.

De acordo com a investigação, o grupo teria criado, um dia antes, um grupo em aplicativo de mensagens para planejar o crime, com o objetivo de “disciplinar” a vítima por estar, segundo eles, “caguetando” as ações do tráfico local. A adolescente apresentava diversas marcas pelo corpo e relatou ter sofrido ameaças graves durante todo o trajeto e as agressões.

Durante as diligências, os envolvidos foram localizados pelas forças de segurança e confessaram participação nos fatos, além de indicar que a ação estaria ligada à facção criminosa Comando Vermelho.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante e de apreensão por tortura majorada, com base na Lei 9.455/97. Os detidos seguem à disposição do Poder Judiciário.