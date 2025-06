Homem é preso com drogas escondidas na cueca em Moju

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite da última quinta-feira (19/6), depois de ser pego com drogas dentro da cueca, em Moju, nordeste do Pará. A prisão ocorreu após a guarnição da Polícia Militar perceber o suspeito em atitude duvidosa nas proximidades do mercado municipal.

Segundo o portal Moju News, ele tentou fugir da viatura e se desfazer de um objeto que retirou do bolso, assim que percebeu a presença da PM. Mas os policiais conseguiram alcançá-lo. Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontradas nove porções de uma substância com características de maconha, totalizando cerca de 72 gramas, além de duas porções com características de oxi e R\$ 47,00 em espécie, escondidos na cueca.

Conforme o Moju News, o suspeito resistiu à voz de prisão e tentou fugir várias vezes. Por isso, ele foi algemado para que fosse contido. De acordo com a Polícia Militar, o preso é conhecido por envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região e também já possui passagens por roubo, posse ilegal de drogas, além de ser investigado um homicídio ocorrido na cidade, que terminou na morte de um homem conhecido pelo apelido de “Índio”. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.