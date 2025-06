Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas morre em confronto com a PM na ilha do Marajó

Um homem identificado como Allessandro de Souza Moraes, de 24 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (20), no município de Anajás, na ilha do Marajó, após uma ação da Polícia Militar. De acordo com os militares, o suspeito possuía envolvimento com o tráfico de drogas e foi flagrado com uma arma de fogo pertencente ao patrimônio da corporação.

A ocorrência foi registrada por agentes do 80° Pelotão Destacado de Polícia Militar, que realizavam rondas de rotina na ponte do bairro Açaízal, área apontada como ponto de intenso fluxo de usuários e alvo de recorrentes denúncias de tráfico de entorpecentes.

Segundo relato da PM ao portal Notícia Marajó, os policiais avistaram o suspeito na ponte da Primeira Travessa, em frente a uma residência. Allessandro estaria armado e teria apontado a arma na direção dos militares, efetuando um disparo. Diante da ameaça, os policiais revidaram e atingiram o homem.

Allessandro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Anajás, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito era conhecido na região por atuar como disciplina de uma facção criminosa e já possuía passagens por tentativa de homicídio. No local da abordagem, os policiais apreenderam uma pistola Taurus, modelo 940, calibre .40, pertencente ao patrimônio da PM do Pará. A arma estava municiada com um carregador contendo nove munições intactas e uma deflagrada. Também foi recolhido um aparelho celular.