Carreta fica destruída ao se envolver em acidente com caminhão boiadeiro na BR-163

Um acidente grave foi registrado na tarde desta quinta-feira (19) na rodovia BR-163, nas proximidades da ponte do Tinga, a cerca de 7 quilômetros do município de Rurópolis, no sudoeste do Pará.

Segundo informações de testemunhas, um caminhão boiadeiro estava parado no acostamento da via quando foi atingido violentamente por uma carreta que trafegava no mesmo sentido. O impacto da colisão destruiu completamente a cabine da carreta, como mostram imagens divulgadas nas redes sociais.

Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de vítimas. Apenas danos materiais foram contabilizados. As causas da colisão ainda não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades.