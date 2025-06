Operação Esparavel II: suspeitos de associação criminosa são presos após fuga no Pará

Dois homens foram presos na última quarta-feira (18/6), em Igarapé-Miri, região nordeste do Pará. As prisões ocorreram durante a operação “Esparavel II”, que teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e localizar armamentos em poder de suspeitos de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. O trabalho foi realizado pelas Polícias Civil e Militar do Pará, com apoio do Grupamento Fluvial (GFLU), da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLU) e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

Os alvos da operação conseguiram fugir instantes antes da chegada das equipes, mas foram localizados após seis horas de buscas contínuas em uma área de mata, em uma residência no final do ramal Ciretran, no município de Igarapé-Miri. Durante a abordagem, foram apreendidos com os suspeitos uma pistola calibre .380 e sete munições intactas.

Segundo o delegado Mhoab Khayan, superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Tocantins, um inquérito policial foi instaurado para aprofundar as investigações. “Seguimos com as diligências para apurar a atuação criminosa do grupo na região”, destacou.

Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados ao presídio de Abaetetuba, onde permanecem à disposição da Justiça.