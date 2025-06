Motociclista é socorrido após cair do elevado do Entroncamento, em Belém

Um motociclista foi socorrido no começo da manhã desta sexta-feira (20/6) depois de cair do elevado do Entroncamento, no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo as autoridades, a vítima estava sozinha na moto no momento do acidente e conseguiu sobreviver com apenas alguns arranhões. Até o momento, as autoridades não revelaram as circunstâncias do sinistro.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Neles é possível ver o motociclista deitado em uma área de baixa vegetação, enquanto recebe ajuda de um policial militar. “Olha, o cara ‘doidão’ bateu aqui (na mureta) do viaduto do Entroncamento. Está aqui a moto dele e ele caiu lá embaixo. Está vivo ainda”, diz o cinegrafista amador. Apesar do comentário, não há informações oficiais que tratem sobre a suposta ingestão de bebida alcoólica com o acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.