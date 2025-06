Motociclista morre e esposa fica ferida após acidente na avenida Almirante Barroso

Um homem identificado como Alexandre de Sousa de Almeida, de 50 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (20) após um acidente de moto na avenida Almirante Barroso, sentido centro de Belém, nas proximidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva. Ele estava com a esposa, que não foi identificada até o momento, na garupa quando perdeu o controle da motocicleta e bateu a cabeça no meio-fio, de acordo com as informações iniciais.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h. Ainda segundo informações preliminares da PM, Alexandre usava capacete no momento do acidente. Mesmo assim, não resistiu à pancada na cabeça. Ele também apresentava escoriações nos dois braços e ferimentos nas pernas.

A esposa teve ferimentos leves, foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital da capital. Equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), da PM e da Polícia Científica estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente.