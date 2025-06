Suspeito é preso com mais de seis quilos de drogas em ferryboat no Baixo Amazonas

Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (19) durante fiscalização de rotina realizada em uma embarcação que fazia o trajeto Manaus-Belém. A abordagem ocorreu no ferryboat “San Marino II”, durante operação da Base Fluvial “Candiru”, instalada no município de Óbidos, região do Baixo Amazonas. A ação resultou na apreensão de 6,6 quilos de entorpecentes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o suspeito foi flagrado transportando cerca de 5,3 kg de maconha do tipo skunk e 1,3 kg de oxi. A droga estava escondida no fundo falso de uma bagagem. O passageiro demonstrava comportamento suspeito, o que motivou a revista por parte das forças de segurança.

A operação contou com a atuação integrada do Grupamento Fluvial, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Receita Federal. As buscas foram realizadas com o auxílio do cão farejador “Tupã”. Além dos entorpecentes, foi encontrada com o suspeito uma quantia em dinheiro. O material foi apreendido e o homem foi conduzido à autoridade policial da Base Integrada para os procedimentos legais. Ele está à disposição da Justiça.

“Esta é mais uma apreensão feita pelas equipes das bases, entre várias já realizadas, o que demonstra a necessidade desta estratégia de fiscalizações nos rios do Pará”, salientou o diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena.

“As recentes apreensões de drogas demonstram o compromisso e a eficácia de nossa equipe no combate ao tráfico de entorpecentes em nossa região. Continuaremos a investir esforços conjuntos para fortalecer ainda mais nossas ações de fiscalização e garantir que a lei seja cumprida em cada canto do nosso Estado”, reforçou o Coronel.