Dois homens são presos após série de assaltos em Monte Alegre

Dois homens, de 19 e 22 anos, foram presos na tarde de quinta-feira (19), suspeitos de praticar assaltos à mão armada em Monte Alegre, no oeste do Pará. As prisões ocorreram após a ativação do Plano de Resposta Rápida da Polícia Militar, que mobilizou 40 agentes para bloquear rotas de fuga e localizar os suspeitos.

De acordo com o 18º Batalhão da Polícia Militar (18º BPM), os crimes foram cometidos com o uso de uma motocicleta e uma arma de fogo. Na quarta-feira (18), um dos assaltos ocorreu no bairro da Pajuçara, onde foi roubado o cordão de um homem em via pública. Na manhã do dia seguinte, os mesmos suspeitos invadir​am um estabelecimento comercial no bairro Planalto, de onde levaram joias, dinheiro e celulares. Durante a fuga, efetuaram um disparo contra pessoas que presenciaram a ação criminosa.

Em resposta, o 18º BPM acionou o Plano de Resposta Rápida, intensificando o policiamento com agentes de serviço e de folga. Um cerco foi montado na área de abrangência do batalhão, bloqueando as principais rotas de fuga. Os suspeitos foram capturados em um dos bloqueios, nas proximidades da Vila de Mulata, quando tentavam retornar à cidade de Alenquer, de onde são oriundos.

Todo o material roubado foi recuperado. Os presos, a motocicleta usada nos crimes e a arma de fogo foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais. Por nota, a Polícia Civil informou que “os dois suspeitos do crime foram presos em flagrante por roubo e estão à disposição da Justiça”.