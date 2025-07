policial militar é morto a tiros enquanto tomava café da manhã na alça viária

Um policial militar foi morto na Alça Viária na manhã desta quarta-feira (23). O crime ocorreu no quilômetro 20, perto do município do Acará. A vítima foi identificada como Jocielder Lima de Souza, policial militar lotado em Tucuruí. O Centro Integrado de Operações confirmou a informação.



Segundo uma fonte policial, as primeiras informações indicam que o crime ocorreu por volta das 7h50, quando o militar fazia uma pausa para tomar café em um ponto da rodovia. Dois suspeitos, que estavam em um veículo modelo Volkswagen Polo, de cor preta, com apoio de uma Fiat Strada branca, desceram armados e atiraram contra o policial, que não teve chance de reação. A arma do policial militar foi roubada.

Em nota, A Polícia Militar lamenta a morte de um de seus agentes e informa que uma operação está em andamento para identificar e capturar os responsáveis pela morte do militar. A Corporação destaca que mobilizou o serviço de apoio psicossocial para prestar assistência aos familiares e colegas da vítima. A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Acará, está à frente das investigações. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas.