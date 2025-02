PF prende passageira com cocaína em bagagem despachada no Aeroporto Internacional de Belém

Uma mulher foi presa pela Polícia Federal por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Belém, no fim da noite desta quinta-feira (13/2). Segunda a PF, a suspeita veio da Colômbia e tentou embarcar de Belém a Portugal com 1,278 quilo de cocaína.

Há três dias, a PF havia prendido uma venezuelana no aeroporto, também tentando entrar na Europa com cocaína vinda da Colômbia. De acordo com as autoridades, dessa vez, em vez de um fundo falso em mochilas, a droga estava dentro da estrutura metálica de duas malas despachadas, que tinham apenas roupas nos compartimentos regulares.

A passageira foi abordada após a emigração, à espera do voo que saiu às 22h50. Flagrada na revista pessoal feita pela PF, foi levada com a droga à Superintendência da Polícia Federal no Pará e, após procedimentos, teve 1.250 euros apreendidos e foi encaminhada ao Sistema Prisional do estado.

A suspeita foi da capital colombiana, Bogotá, a Guarulhos, em São Paulo, no dia 8 deste mês. Três dias depois, veio de São Paulo a Belém e, em outro tíquete aéreo planejava tomar voo direto a Lisboa. Além disso, ela tinha comprado passagem de ônibus de Lisboa a Madri, na Espanha.

A origem das duas passageiras estrangeiras flagradas pela PF nesta semana mostra que cartéis colombianos têm investido em Belém como porta de saída de cocaína, cooptando mulheres. Porém, a Polícia Federal informou que tem intensificado a fiscalização, investigação e monitoramento para interceptar quem carrega essas drogas.

A função, conhecida popularmente como “mula”, também se enquadra como tráfico internacional de drogas, um crime qualificado como hediondo pela legislação penal brasileira. A pena é de 5 a 15 anos de reclusão, com acréscimo de um a dois terços se for internacional.