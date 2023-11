Policial militar suspeito de envolvimento na morte de empresário se entrega à polícia em Altamira

Um policial militar, que não teve o nome revelado, suspeito de envolvimento na morte do empresário Gustavo Dalagustino, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Altamira, no sudoeste do Pará, na quinta-feira (9). A PC investiga se o agente e a vítima teriam alguma desavença. A princípio, a PM realizava trabalho interno no 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), que é responsável pelo policiamento ostensivo no município. O caso está sendo investigado em sigilo. As informações são do Confirma Notícia.

Até o momento não há detalhes da motivação do crime. Quando o homicídio ocorreu, a principal hipótese era de execução. Gustavo foi morto dentro da distribuidora que era dono, na rua Intendente Floriano.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.

O crime

Era 19h40 de 22 de outubro deste ano quando Gustavo foi morto. Câmeras registraram o crime. Os dois suspeitos chegaram em uma moto. O garupa desceu do veículo e atirou contra a vítima. Uma atendente foi atingida de raspão na panturrilha esquerda.

O empresário foi atingido por dois tiros, um na nuca e outro no braço esquerdo. Ele morreu na hora. Gustavo deixou três filhos e foi assassinado dois dias depois de completar 29 anos.