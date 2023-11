Homens armam emboscada e matam usuário de drogas dentro de casa em Marabá

Maycon Douglas Nogueira da Silva, de 25 anos, foi morto com um tiro, na noite de quarta-feira (8), na Rua das Mangueiras, no bairro Jardim União, em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima seria usuária de drogas e homicídio pode estar relacionado com tráfico. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo a Polícia Militar, os vizinhos afirmaram ter ouvido apenas um tiro. Dois homens em uma moto, ainda não identificados, teriam chamado por Maycon até a porta da residência da casa dele para atraí-lo a emboscada e o alvejaram. Na casa, foram encontradas porções de drogas. O corpo do rapaz assassinado foi removido pela Polícia Científica. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso. Em nota, divulgada na tarde desta quinta-feira (9), a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Marabá trabalham para identificar os envolvidos no crime.