Homem é encontrado morto com tiro na cabeça dentro de uma rede na última segunda-feira, em Marabá

Um homem foi encontrado morto em Marabá, no sudeste paraense, na última segunda-feira (6). Ele foi encontrado em casa, na avenida Paraíso, no bairro Liberdade, no núcleo cidade Nova. O corpo foi encontrado em uma rede e apresentava uma perfuração de arma de fogo na cabeça. A vítima não foi identificada.

Moradores da área encontraram o cadáver e acionaram a Polícia Militar. Por estar na rede, há suspeita de que vítima tenha sido morta no local ou até mesmo deixado no local após o homicídio, mas as hipóteses ainda não foram confirmadas. A motivação do crime ainda é desconhecida e os suspeitos não foram localizados.

VEJA MAIS

No local, o Instituto Médico Legal (IML) realizou a perícia e remoção do corpo. Equipes da Polícia Científica também foram acionadas. Segundo relatos iniciais de moradores, o bairro onde ocorreu o caso é conhecido por abrigar um considerável número de pessoas envolvidas com o uso de substâncias ilícitas e álcool, além de ser um dos pontos de tráfico de drogas na região.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Militar e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.