'Rex' é morto a tiros na manhã desta segunda (6), em Santarém

Adriel Rodrigues Correa, conhecido pela alcunha de ‘’Rex’’, de 21 anos, foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Elcione Barbalho, em Santarém, oeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o jovem tinha antecedentes criminais por roubo, assalto e tráfico de drogas. Porém, as autoridades não confirmaram se a vida pregressa de Rex tem relação com a morte dele. Ninguém foi preso pelo homicídio.



Os suspeitos, que até o momento não se sabe quantos são, chegaram na Rua E em um carro branco, de modelo não informado. A PM procura pelos envolvidos no crime. “A Polícia já está atrás de imagens e pistas para achar os autores e prender esses indivíduos. A gente cruzou as imagens daqui com lá [Panterão], e as testemunhas informaram que não é o mesmo indivíduo que atirou”, esclareceu o Tenente Diogo ao Portal O Impacto com relação a morte do empresário Cláudio Cardoso da Silva, de 62 anos, assassinado também em Santarém.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, apenas constatou a morte de Adriel. “Não tinha mais o que fazer, a vítima já apresentava até rigidez, devido às lesões intensas. Foi observado que foi atingido na região do tórax”, afirmou o enfermeiro do Samu Jean Cunha ao O Impacto.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.