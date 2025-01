Passageiras com duas malas de 'skunk' são presas no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal prendeu duas mulheres que transportavam cerca de 43 quilos de drogas em duas malas despachadas, na manhã desta terça-feira (28), no Aeroporto Internacional de Belém. A circunstância indica que elas agiam em conjunto para trazer o entorpecente, em voo vindo de Manaus (AM).

O flagrante ocorreu a partir da seleção de alguns passageiros que haviam acabado de aterrissar no aeroporto, por volta das 11 horas. Assim que recolheram a bagagem na esteira, os pa​ssageiros foram revistados e a droga foi encontrada.

Trata-se de duas malas novas de modelo idêntico, uma bege e outra preta, ambas com mesma senha do cadeado. Nelas estavam distribuídos 29 tabletes de skunk, um tipo beneficiado de maconha, mais três tabletes de cocaína; todos acondicionados da mesma forma.

As mulheres e as bagagens foram levadas à Superintendência da Polícia Federal no Pará, em Belém, onde foi lavrado flagrante por tráfico interestadual de drogas e realizado teste preliminar de perícia que atestou se tratar de skunk e cocaína. As presas foram colocadas à disposição da Justiça e a droga será incinerada em momento oportuno.