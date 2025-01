Cão farejador encontra mais de 10 quilos de skunk dentro de embarcação em Óbidos

Mais de 10 kg de Skunk, a super maconha modificada em laboratório, foram apreendidos dentro de uma embarcação da cidade de Óbidos, no oeste do Pará. A droga foi encontrada durante fiscalização de rotina na tarde de sexta-feira (3/01). Um cão farejador foi responsável por localizar o entorpecente, que estava no setor de encomendas do barco.

A ação de fiscalização foi realizada pela equipe do Grupamento Fluvial (GFLU), em conjunto com as guarnições da Polícia Militar, na Base Candiru. Segundo apurado pelas autoridades policiais, a embarcação saiu de Manaus, no estado do Amazonas, com destino a cidade de Santarém. Durante a verificação nos compartimentos do barco, o cão farejador sinalizou ter encontrado algo. Os agentes verificaram o interior de dois estofados (poltronas) e constataram que no local havia nove tabletes de substâncias aparentando ser entorpecentes.

Ao fazer a pesagem, foram contabilizados 10,200 kg de Skunk. Os policiais apuraram que o entorpecente foi deixado na embarcação por um homem na cidade de Manaus e um segundo suspeito estaria responsável por receber a droga em Santarém. Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Óbidos.